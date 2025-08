Informations sur Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Site officiel : https://tunachain.io/ Livre blanc : https://tunachain.gitbook.io/tunachain/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0xadd353fb2e2c563383ff3272a500f3e7134dafe4