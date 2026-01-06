CEXDEX+
Le prix de UnifAI en direct est actuellement de 0.1668 USD. La capitalisation boursière de UAI est de 39,865,200 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de UAI en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

Logo de UnifAI

Cours UnifAI(UAI)

Prix en temps réel : 1 UAI à USD

$0.1668
-4.84%1D
USD
Graphique du prix de UnifAI (UAI) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 12:45:37 (UTC+8)

Prix de UnifAI aujourd'hui

Le prix de UnifAI (UAI) en direct est actuellement de $ 0.1668, avec une variation de 4.84 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de UAI en USD est de $ 0.1668 par UAI.

UnifAI se classe actuellement au n°494 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 39.87M et une offre en circulation de 239.00M UAI. Au cours des dernières 24 heures, UAI a été échangé entre $ 0.1577 (plus bas) et $ 0.1813 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.28594907853603924, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.05181624964526384.

En termes de performance à court terme, UAI a varié de -2.75% au cours de la dernière heure et de +36.94% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 152.46K.

Informations de marché pour UnifAI (UAI)

No.494

$ 39.87M
$ 152.46K
$ 166.80M
239.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.90%

BSC

La capitalisation boursière actuelle de UnifAI est de $ 39.87M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 152.46K. L'offre en circulation de UAI est de 239.00M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 166.80M.

Historique du prix de UnifAI en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.1577
Bas 24 h
$ 0.1813
Haut 24 h

$ 0.1577
$ 0.1813
$ 0.28594907853603924
$ 0.05181624964526384
-2.75%

-4.84%

+36.94%

+36.94%

Historique du prix de UnifAI (UAI) en USD

Suivez la variation du prix de UnifAI aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.008484-4.84%
30 jours$ +0.0291+21.13%
60 jours$ +0.0695+71.42%
90 jours$ +0.1168+233.60%
Variation du prix de UnifAI aujourd'hui

Aujourd'hui, UAI a enregistré une variation de $ -0.008484 (-4.84%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de UnifAI sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.0291 (+21.13%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de UnifAI

En élargissant la vue à 60 jours, UAI a constaté une variation de $ +0.0695 (+71.42%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de UnifAI sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.1168 (+233.60%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de UnifAI (UAI) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de UnifAI.

Analyse de l'IA pour UnifAI

Des analyses alimentées par l'IA qui étudient les derniers mouvements de prix de UnifAI, les tendances de volume de trading et les indicateurs de sentiment du marché, offrant des mises à jour en temps réel pour identifier les opportunités de trading et favoriser une prise de décision éclairée.

Quels sont les facteurs qui influencent le prix de UnifAI ?

Plusieurs facteurs clés influencent les prix du jeton UnifAI (UAI) :

1. Le sentiment du marché et les tendances globales du marché des cryptomonnaies
2. Le taux d'adoption de la plateforme DeFi alimentée par l'intelligence artificielle d'UnifAI
3. L'utilité du jeton et la demande pour les services de la plateforme
4. Les annonces de partenariats et les intégrations
5. Le volume des échanges et la liquidité sur les bourses
6. Les évolutions réglementaires affectant les secteurs de l'intelligence artificielle et de la DeFi
7. La concurrence exercée par des projets similaires combinant intelligence artificielle et blockchain
8. La dynamique de l'offre de jetons et la tokenomie
9. Les développements techniques et les mises à jour de la plateforme
10. L'appétit général des investisseurs pour les altcoins en matière de risque

Pourquoi les gens veulent-ils connaître le prix de UnifAI aujourd'hui ?

Les gens souhaitent connaître le prix d'UnifAI (UAI) aujourd'hui pour plusieurs raisons principales : prendre des décisions éclairées en matière de trading, gérer leur portefeuille, déterminer le bon moment pour acheter ou vendre, suivre la performance de leurs investissements et rester informés des tendances du marché. Les cours en temps réel aident les investisseurs à évaluer la volatilité, à calculer leurs profits ou pertes, et à identifier les points d'entrée ou de sortie optimaux pour leurs positions en cryptomonnaies.

Prédiction du prix de UnifAI

Prévision du prix de UnifAI (UAI) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de UAI en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de UnifAI (UAI) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de UnifAI pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Outils MEXC
Pour des projections de scénarios en temps réel et une analyse plus personnalisée, les utilisateurs peuvent utiliser l'Outil de prévision des prix de MEXC ainsi que les Analyses de marché alimentées par l'IA.
Remarque : ces scénarios sont présentés à titre illustratif et éducatif ; les cryptomonnaies sont volatiles — effectuez vos propres recherches (DYOR) avant de prendre toute décision.
Vous souhaitez savoir quel prix UnifAI pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de UAI pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026 en cliquant sur Prévisions des prix de UnifAI.

Comment acheter et investir dans du UnifAI

Prêt à vous lancer avec UnifAI ? Acheter du UAI sur MEXC est rapide et adapté aux débutants. Vous pouvez commencer à trader instantanément dès votre premier achat. Pour en savoir plus, consultez notre guide complet sur Comment acheter du UnifAI. Vous trouverez ci-dessous un aperçu en 5 étapes pour vous aider à démarrer votre parcours d'achat de UnifAI (UAI).

Étape 1

Créez un compte et effectuez la vérification d'identité (KYC)

Commencez par vous inscrire et effectuer la vérification d'identité (KYC) sur MEXC. Vous pouvez le faire sur le site officiel de MEXC ou via l'application MEXC en utilisant votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail.
Étape 2

Ajouter des USDT, USDC, ou USDE à votre portefeuille

Les USDT, USDC et USDE facilitent le trading sur MEXC. Vous pouvez acheter des USDT, USDC et USDE via un virement bancaire, le marché OTC ou le trading P2P.
Étape 3

Accédez à la page de trading au comptant

Sur le site de MEXC, cliquez sur Spot dans la barre supérieure et recherchez les tokens de votre choix.
Étape 4

Choisissez vos tokens

Avec plus de -- tokens disponibles, vous pouvez facilement acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et des tokens tendances.
Étape 5

Finalisez votre achat

Saisissez le montant de tokens ou l'équivalent dans votre monnaie locale. Cliquez sur « Acheter », et du UnifAI sera instantanément crédité sur votre portefeuille.
Guide d'achat de UnifAI (UAI)

Que pouvez-vous faire avec du UnifAI

Détenir du UnifAI vous permet d'aller bien au-delà de l'achat et de la conservation. Vous pouvez trader le BTC sur des centaines de marchés, gagner des récompenses passives grâce aux produits d'épargne et de staking flexibles, ou utiliser des outils de trading professionnels pour faire croître votre capital. Que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, MEXC facilite la maximisation de votre potentiel dans la cryptomonnaie. Voici les quatre principales façons de tirer le meilleur parti de vos tokens Bitcoin

Trading sur MEXC avec des frais extrêmement bas

Acheter du UnifAI (UAI) sur MEXC, c'est obtenir plus de valeur pour votre argent. En tant que l'une des plateformes de cryptomonnaies avec les frais les plus bas du marché, MEXC vous aide à réduire vos coûts dès votre première opération de trading.

Frais de transaction au comptant :
Découvrez les frais de transaction compétitifs de MEXC.

De plus, vous pouvez trader certains tokens au comptant avec absolument aucun frais grâce au Festival 0 frais de MEXC.

Qu'est-ce que UnifAI (UAI)

UnifAI propulse une nouvelle ère d’agents d’IA autonomes qui simplifient la DeFi pour tous. Les utilisateurs peuvent automatiser leurs stratégies de fourniture de liquidité, de trading et de prêt — sans aucune compétence en codage. Chaque agent d’IA optimise l’efficacité on-chain et la prise de décision. Actuellement, UnifAI prend en charge les stratégies de Polymarket, Meteora (Solana) et Drift, avec une expansion vers les réseaux EVM en cours. Fonctionnalités clés : automatisation des stratégies — créez ou copiez les meilleures stratégies en un clic ; UniQ : votre compagnon IA DeFi dédié aux analyses, aux insights et à la découverte de stratégies.

Ressources de UnifAI

Pour une compréhension plus approfondie de UnifAI, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de UnifAI
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur UnifAI

Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 12:45:37 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur UnifAI (UAI)

Temps (UTC+8)TypeInformation
01-05 20:45:00Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
01-05 18:28:00Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
01-05 04:38:00Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
01-04 22:28:00Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
01-04 17:26:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
01-03 15:35:45Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars

UnifAI Actualités à la une

Bitget – UnifAI (UAI) : Agent d'IA pour l'automatisation DeFi

Bitget – UnifAI (UAI) : Agent d'IA pour l'automatisation DeFi

November 19, 2025
Gate Alpha lance son 30e tirage au sort de Points, où vous pouvez réclamer UAI pour une durée limitée.

Gate Alpha lance son 30e tirage au sort de Points, où vous pouvez réclamer UAI pour une durée limitée.

December 13, 2025
Tirage au sort de points de Gate Alpha pour les jetons UAI non vérifiés

Tirage au sort de points de Gate Alpha pour les jetons UAI non vérifiés

December 14, 2025
Voir plus

Découvrez-en plus sur UnifAI

UAIUSDT (trading des contrats à terme)

Optez pour des positions longues ou courtes sur UAI avec un effet de levier. Explorez le trading des contrats à terme UAIUSDT sur MEXC et profitez des fluctuations du marché.

Tradez les marchés de UnifAI (UAI) sur MEXC

Explorez les marchés au comptant et sur les contrats à terme, consultez le prix et le volume de UnifAI en direct et tradez directement.

Paires
Prix
Variation en 24 heures
Volume sur 24 heures
UAI/USDT
$0.1668
-4.79%
0.00% (USDT)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

