Prix de UnifAI aujourd'hui

Le prix de UnifAI (UAI) en direct est actuellement de $ 0.1668, avec une variation de 4.84 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de UAI en USD est de $ 0.1668 par UAI.

UnifAI se classe actuellement au n°494 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 39.87M et une offre en circulation de 239.00M UAI. Au cours des dernières 24 heures, UAI a été échangé entre $ 0.1577 (plus bas) et $ 0.1813 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.28594907853603924, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.05181624964526384.

En termes de performance à court terme, UAI a varié de -2.75% au cours de la dernière heure et de +36.94% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 152.46K.

Informations de marché pour UnifAI (UAI)

Classement No.494 Capitalisation boursière $ 39.87M$ 39.87M $ 39.87M Volume (24 h) $ 152.46K$ 152.46K $ 152.46K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 166.80M$ 166.80M $ 166.80M Offre en circulation 239.00M 239.00M 239.00M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 23.90% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de UnifAI est de $ 39.87M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 152.46K. L'offre en circulation de UAI est de 239.00M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 166.80M.