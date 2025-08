Informations sur Umee (UMEE)

UMEE is the native cryptocurrency token of the Umee blockchain. As a base layer blockchain, applications and money lego primitives can be built on top of Umee to access cross-chain leverage and liquidity. The Umee Blockchain facilitates interoperability between the Cosmos ecosystem, Ethereum network, side-chain architectures, layer two scaling solutions, and alternative base-layer protocols.

Site officiel : https://www.umee.cc/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0xc0a4df35568f116c370e6a6a6022ceb908eeddac