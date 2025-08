Informations sur Falcon Finance (USDF)

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Site officiel : https://falcon.finance/ Livre blanc : https://falcon.finance/whitepaper-v2.pdf Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0xFa2B947eEc368f42195f24F36d2aF29f7c24CeC2