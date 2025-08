Informations sur USD Mapped Token (USDM)

In the ever-evolving landscape of finance, USDM stands out as a beacon of stability in the dynamic world of digital currency. Anchored firmly to the US Dollar, USDM provides a reliable and decentralized solution for value exchange.

Site officiel : https://mountainprotocol.com/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x59D9356E565Ab3A36dD77763Fc0d87fEaf85508C