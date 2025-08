Informations sur Verse World (VERSEWORLD)

Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds.

Site officiel : https://www.verseworld.com Livre blanc : https://www.verseworld.com/ Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/vRseBFqTy9QLmmo5qGiwo74AVpdqqMTnxPqWoWMpump