Prix de VeriFarm aujourd'hui

Le prix de VeriFarm (VFARM) en direct est actuellement de $ 0.034, avec une variation de 3.03 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de VFARM en USD est de $ 0.034 par VFARM.

VeriFarm se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- VFARM. Au cours des dernières 24 heures, VFARM a été échangé entre $ 0.033 (plus bas) et $ 0.037 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, VFARM a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -33.34% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 49.95K.

Informations de marché pour VeriFarm (VFARM)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 49.95K$ 49.95K $ 49.95K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 34.00M$ 34.00M $ 34.00M Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de VeriFarm est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 49.95K. L'offre en circulation de VFARM est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 34.00M.