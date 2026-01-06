Prix de ValoraX aujourd'hui

Le prix de ValoraX (VLX) en direct est actuellement de $ 5.1906, avec une variation de 7.21 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de VLX en USD est de $ 5.1906 par VLX.

ValoraX se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- VLX. Au cours des dernières 24 heures, VLX a été échangé entre $ 3.1391 (plus bas) et $ 5.6993 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, VLX a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -14.73% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 3.99K.

Informations de marché pour ValoraX (VLX)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 3.99K$ 3.99K $ 3.99K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.19B$ 5.19B $ 5.19B Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de ValoraX est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 3.99K. L'offre en circulation de VLX est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.19B.