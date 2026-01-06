Prix de VMS Classic aujourd'hui

Le prix de VMS Classic (VMC) en direct est actuellement de $ 0.31, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de VMC en USD est de $ 0.31 par VMC.

VMS Classic se classe actuellement au n°4828 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 VMC. Au cours des dernières 24 heures, VMC a été échangé entre $ 0.29 (plus bas) et $ 0.54 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 2,462.193012754652, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.3100447284032493.

En termes de performance à court terme, VMC a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -75.60% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 13.69K.

Informations de marché pour VMS Classic (VMC)

Classement No.4828 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 13.69K$ 13.69K $ 13.69K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 155.00M$ 155.00M $ 155.00M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre maximale 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Offre totale 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Taux de circulation 0.00% Blockchain publique ETH

