Informations sur W3GG (W3GG)

W3GG is pioneering a decentralised gaming protocol by transforming the entire gaming experience, offering true digital ownership and rewarding gamers with tangible benefits. The W3GG token is the native utility token for the W3GG gaming protocol.

Site officiel : https://w3gg.io/ Livre blanc : https://w3gg.gitbook.io/w3gg-litepaper Explorateur de blocs : https://polygonscan.com/token/0x8D60FB5886497851AaC8c5195006ecf07647ba0D