Prix de Whitebridge Network aujourd'hui

Le prix de Whitebridge Network (WBAI) en direct est actuellement de $ 0.006175, avec une variation de 0.78 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de WBAI en USD est de $ 0.006175 par WBAI.

Whitebridge Network se classe actuellement au n°1970 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1.25M et une offre en circulation de 201.71M WBAI. Au cours des dernières 24 heures, WBAI a été échangé entre $ 0.006019 (plus bas) et $ 0.006245 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.09146676325085583, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.005773164104267516.

En termes de performance à court terme, WBAI a varié de -0.12% au cours de la dernière heure et de +6.52% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 80.76K.

Informations de marché pour Whitebridge Network (WBAI)

Classement No.1970 Capitalisation boursière $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Volume (24 h) $ 80.76K$ 80.76K $ 80.76K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.18M$ 6.18M $ 6.18M Offre en circulation 201.71M 201.71M 201.71M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 20.17% Blockchain publique BSC

