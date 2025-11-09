Prix de WEED Token aujourd'hui

Le prix de WEED Token (WEED) en direct est actuellement de $ 0.0066355, avec une variation de 17.17 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de WEED en USD est de $ 0.0066355 par WEED.

WEED Token se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- WEED. Au cours des dernières 24 heures, WEED a été échangé entre $ 0.0061343 (plus bas) et $ 0.0080172 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, WEED a varié de +0.07% au cours de la dernière heure et de -50.96% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 57.11K.

Informations de marché pour WEED Token (WEED)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 57.11K$ 57.11K $ 57.11K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation ---- -- Offre totale ---- -- Blockchain publique SOL

