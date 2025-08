Informations sur WeFi (WEFI)

WeFi(WEFI)is a decentralized money market protocol for lending and borrowing digital assets, allowing you to earn interest on them and invest in a variety of assets with borrowed funds.

Site officiel : http://wefi.xyz Livre blanc : https://docsend.com/view/n5w77e4d987xm8hv Explorateur de blocs : https://polygonscan.com/address/0xffa188493c15dfaf2c206c97d8633377847b6a52