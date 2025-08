Informations sur World of Dypians (WOD)

World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience.

Site officiel : https://www.worldofdypians.com/ Livre blanc : https://docs.google.com/document/d/1Bs2LteaZZDb9_4QK-e4-8KPSYA6oYfQ6/edit Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0xb994882a1b9bd98A71Dd6ea5F61577c42848B0E8