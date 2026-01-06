Prix de Novastro aujourd'hui

Le prix de Novastro (XNL) en direct est actuellement de $ 0.0007013, avec une variation de 0.60 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de XNL en USD est de $ 0.0007013 par XNL.

Novastro se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- XNL. Au cours des dernières 24 heures, XNL a été échangé entre $ 0.000672 (plus bas) et $ 0.0007304 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, XNL a varié de -1.65% au cours de la dernière heure et de -8.39% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 78.95K.

Informations de marché pour Novastro (XNL)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 78.95K$ 78.95K $ 78.95K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 701.30K$ 701.30K $ 701.30K Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Novastro est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 78.95K. L'offre en circulation de XNL est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 701.30K.