Informations sur XSwap (XSWAP)

XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains.

Site officiel : https://xswap.link Livre blanc : https://docs.xswap.link/ Explorateur de blocs : https://basescan.org/token/0x8fe815417913a93ea99049fc0718ee1647a2a07c