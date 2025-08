Informations sur XTM (XTM)

Tari is a layer 1 blockchain protocol built in Rust with an ingenious approach to scaling its on-chain user base to millions of people and a native app distribution platform that gives developers access to every user.

Site officiel : http://www.tari.com/ Livre blanc : https://docsend.com/view/t67f82zf2s5ryrw4 Explorateur de blocs : https://explore.tari.com/