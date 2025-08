Informations sur Wodo Gaming (XWGT)

Wodo Gaming is the ultimate blockchain gaming ecosystem with live products and active users. This unique gaming ecosystem has 7 products: A game hub, store, marketplace, incubation, card, hosting, and development kits. Wodo revolutionized blockchain gaming by providing multichain access at the same.

Site officiel : https://xwgt.io Livre blanc : https://docs.wodo.io/wodo-gaming/whitepaper Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0x62D7C4E3566f7f4033fc8e01b4d8e9BBc01c0760