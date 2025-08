Informations sur Yaka Finance (YAKA)

Yaka Finance is Sei’s native liquidity engine. It is a ve(3,3)-styled DEX and launchpad.

Site officiel : http://yaka.finance/ Livre blanc : https://yaka.gitbook.io/yaka-finance Explorateur de blocs : https://seitrace.com/token/0x51121BCAE92E302f19D06C193C95E1f7b81a444b?chain=pacific-1