Prix de yieldbasis aujourd'hui

Le prix de yieldbasis (YB) en direct est actuellement de $ 0.5496, avec une variation de 0.63 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de YB en USD est de $ 0.5496 par YB.

yieldbasis se classe actuellement au n°492 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 48.32M et une offre en circulation de 87.92M YB. Au cours des dernières 24 heures, YB a été échangé entre $ 0.5259 (plus bas) et $ 0.5929 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.9394352030918264, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.35919482061601.

En termes de performance à court terme, YB a varié de +1.29% au cours de la dernière heure et de -6.58% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 588.02K.

Informations de marché pour yieldbasis (YB)

Classement No.492 Capitalisation boursière $ 48.32M$ 48.32M $ 48.32M Volume (24 h) $ 588.02K$ 588.02K $ 588.02K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 549.60M$ 549.60M $ 549.60M Offre en circulation 87.92M 87.92M 87.92M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Taux de circulation 8.79% Blockchain publique ETH

La capitalisation boursière actuelle de yieldbasis est de $ 48.32M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 588.02K. L'offre en circulation de YB est de 87.92M, avec une offre totale de 700000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 549.60M.