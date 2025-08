Informations sur ZKWASM (ZKWASM)

ZKWASM is a high-performance zero-knowledge proof execution environment based on WebAssembly (WASM). It enables scalable, privacy-preserving applications such as rollups, zkDApps, and AI-verifiable programs.

Site officiel : https://www.zkwasmhub.com/ Livre blanc : https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10587123 Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0xa8d3dee6671c4fdac4743a1eb1f276eabd4ba302