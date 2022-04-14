Tokenomics de aarna atv111 (ATV111)
Informations sur aarna atv111 (ATV111)
aarnâ.ai is building better defi asset management - merging AI and tokenization for mobile-first onchain finance. The core infrastructure of aarnâ tokenised vaults and the alpha 30/7 deep learning framework enables structured strategies like stablecoin yield aggregation, AI-quant vaults, and fully onchain portfolio execution - bringing to DeFi what structured asset management did for TradFi: moving capital onchain with intelligence, autonomous execution, and integrated risk management.
Tokenomics et analyse de prix de aarna atv111 (ATV111)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de aarna atv111 (ATV111), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de aarna atv111 (ATV111) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de aarna atv111 (ATV111) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ATV111 qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ATV111 pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ATV111, explorez le prix en direct du token ATV111 !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.