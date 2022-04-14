Tokenomics de air coin (空气币 /)
Informations sur air coin (空气币 /)
In December of 2024, prior to “Useless” coins inception, Binance themselves released an article,
The article went into detail about the different terms the chinese (the biggest demographic on BNB chain) use for crypto and shitcoins,
One of these that stood out ofcourse was, Air coin, or “空气币”.
Below is a brief snippet from said article, highlighting the narrative of BSC’s very own “Useless” Coin:
“Chinese traders also use “air coins” (“空气币”) to describe cryptocurrencies that have no substantial backing or use case. These coins, much like “air” itself, are seen as insubstantial and prone to vanishing.”
Tokenomics et analyse de prix de air coin (空气币 /)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de air coin (空气币 /), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de air coin (空气币 /) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de air coin (空气币 /) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens 空气币 / qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens 空气币 / pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de 空气币 /, explorez le prix en direct du token 空气币 / !
Prévision du prix de 空气币 /
Vous voulez savoir dans quelle direction 空气币 / pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de 空气币 / combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.