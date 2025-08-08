Prix de air coin (空气币 /)
Le prix de air coin (空气币 /) est actuellement de 0 USD avec une capitalisation boursière de $ 72.70K USD. Le prix de 空气币 / en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de 空气币 / en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de 空气币 /.
Aujourd'hui, la variation du prix de air coin en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de air coin en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de air coin en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de air coin en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-21.37%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
Découvrez la dernière analyse de prix de air coin : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
-11.85%
-21.37%
+83.73%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
In December of 2024, prior to “Useless” coins inception, Binance themselves released an article, The article went into detail about the different terms the chinese (the biggest demographic on BNB chain) use for crypto and shitcoins, One of these that stood out ofcourse was, Air coin, or “空气币”. Below is a brief snippet from said article, highlighting the narrative of BSC’s very own “Useless” Coin: “Chinese traders also use “air coins” (“空气币”) to describe cryptocurrencies that have no substantial backing or use case. These coins, much like “air” itself, are seen as insubstantial and prone to vanishing.”
Comprendre la tokenomics de air coin (空气币 /) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token 空气币 / !
