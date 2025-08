Informations sur Antara Token (ANTT)

Antara Raiders & Royals is a ground-breaking transmedia project that marries the rich tapestry of Arabian legends with cutting-edge blockchain technology. It reimagines the epic tale of Antara Ibn Shaddad, an ancient Arabian hero, for today's audience.

Site officiel : https://antaragame.io/ Livre blanc : https://antaragame.io/whitepaper.pdf