Qu'est-ce que ApeChainHOES (HOES)

HOES (Honorary Onchain Essential Services) is a community dedicated to cultivating onchain culture across every major blockchain network. Symbolized by the traditional gardening hoe, HOES represents our mission of thoughtfully nurturing valuable cultural elements while pruning away "CRUFT"—the redundant and unproductive aspects that hinder growth. By fostering a "Culture of Collaboration" and empowering a vibrant community of innovative builders, HOES actively supports the development of essential Web3 tools irrespective of chain allegiance. The result is a thriving, chain‑agnostic ecosystem celebrated for its unique style, practical functionality, efficiency, and dynamic cultural evolution.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de ApeChainHOES (HOES) Site officiel

Tokenomics de ApeChainHOES (HOES)

Comprendre la tokenomics de ApeChainHOES (HOES) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token HOES !