Informations sur le prix de Aptos Futures (APF) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00008218 $ 0.00008218 $ 0.00008218 Bas 24 h $ 0.00018988 $ 0.00018988 $ 0.00018988 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00008218$ 0.00008218 $ 0.00008218 Haut 24 h $ 0.00018988$ 0.00018988 $ 0.00018988 Sommet historique $ 0.00018988$ 0.00018988 $ 0.00018988 Prix le plus bas $ 0.00008218$ 0.00008218 $ 0.00008218 Variation du prix (1 h) -21.86% Changement de prix (1J) -2.11% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Aptos Futures (APF) est de $0.0001145. Au cours des dernières 24 heures, APF a évolué entre un minimum de $ 0.00008218 et un maximum de $ 0.00018988, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de APF est $ 0.00018988, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00008218.

En termes de performance à court terme, APF a évolué de -21.86% au cours de la dernière heure, -2.11% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Aptos Futures (APF)

Capitalisation boursière $ 97.54K$ 97.54K $ 97.54K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 114.50K$ 114.50K $ 114.50K Offre en circulation 851.89M 851.89M 851.89M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Aptos Futures est de $ 97.54K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de APF est de 851.89M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 114.50K.