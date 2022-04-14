Découvrez les informations clés sur Aptos Futures (APF), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Aptos Futures (APF)

AptosFutures ($APF) is a decentralized leverage trading platform built to provide ultra-low fees, precise liquidation, and a bot-free trading environment. The project focuses on fair derivatives trading, multi-chain staking, and community-driven growth.

The native token, $APF, powers the ecosystem by reinforcing liquidity through staking, enabling referral rewards, and supporting community campaigns such as airdrops and quiz games.

Site officiel : https://aptosfutures.com/ Livre blanc : https://aptosfutures.com/whitepaper