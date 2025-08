Découvrez les informations clés sur Arcadia (AAA), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Arcadia (AAA)

Arcadia is a next-generation DeFi asset management protocol.

Through user-owned accounts, it provides:

One-click zaps to enter, exit or switch between concentrated liquidity pools on any DEX.

Automation of asset and risk management without giving up on self custody, such as auto-rebalancing and auto-compounding.

One-click sophisticated yield generating strategies.

Built-in margin for liquidity pairs of established assets.

An interface for third parties and AI agents to manage assets within onchain enforceable boundaries.

Site officiel : https://arcadia.finance