Qu'est-ce que ArtCoin (AC)

ArtCoin is a Stablecoins cryptocurrency where the price is designed to be pegged to an exchange-traded assets such as artworks, painting, sculptures. All the asset are certified and inserted in the Blockchain Technology with Skillchain who is able to demonstrate without failure points who is the issuer of a certificate & crystallize it in the public distributed ledger. An artwork can be considered as a safe-haven asset, comparable to gold, capable of maintaining and increasing its own value over time, as well as making a significant diversification of the portfolio compared to the traditional financial instruments. ArtCoin is the next generation stablecoin with guaranteed value by artworks, which acquires value over time without experiencing the price fluctuations of traditional cryptocurrencies.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de ArtCoin (AC) Site officiel

Tokenomics de ArtCoin (AC)

Comprendre la tokenomics de ArtCoin (AC) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token AC !