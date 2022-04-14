Tokenomics de ArtCoin (AC)
ArtCoin is a Stablecoins cryptocurrency where the price is designed to be pegged to an exchange-traded assets such as artworks, painting, sculptures. All the asset are certified and inserted in the Blockchain Technology with Skillchain who is able to demonstrate without failure points who is the issuer of a certificate & crystallize it in the public distributed ledger. An artwork can be considered as a safe-haven asset, comparable to gold, capable of maintaining and increasing its own value over time, as well as making a significant diversification of the portfolio compared to the traditional financial instruments. ArtCoin is the next generation stablecoin with guaranteed value by artworks, which acquires value over time without experiencing the price fluctuations of traditional cryptocurrencies.
Tokenomics de ArtCoin (AC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de ArtCoin (AC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de AC, explorez le prix en direct du token AC !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.