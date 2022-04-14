Tokenomics de ASK SPLAT (SPLAT)

Découvrez les informations clés sur ASK SPLAT (SPLAT), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Informations sur ASK SPLAT (SPLAT)

SPLAT is the first AI-powered crypto trading terminal built with traders, not against them. At its core, SPLAT combines real-time execution with an intelligent LLM (large language model) that acts as your trading companion. Whether you’re buying meme coins on Solana or trading perps on Hyperliquid, SPLAT bridges the gap between advanced tools and intuitive guidance.

Unlike most platforms that extract value from users, SPLAT flips the script. Every trade you make contributes directly back into the ecosystem — funding buybacks, staking rewards, and seasonal bonuses for the community. The vision is simple: a trading terminal where AI handles the heavy lifting, while users own the upside.

https://asksplat.com/

Tokenomics et analyse de prix de ASK SPLAT (SPLAT)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de ASK SPLAT (SPLAT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 15.68M
Offre totale :
$ 956.70M
Offre en circulation :
$ 656.70M
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 22.84M
Sommet historique :
$ 0.02564952
Bas historique :
$ 0.02287814
Prix actuel :
$ 0.02352697
Tokenomics de ASK SPLAT (SPLAT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de ASK SPLAT (SPLAT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens SPLAT qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens SPLAT pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SPLAT, explorez le prix en direct du token SPLAT !

Prévision du prix de SPLAT

Vous voulez savoir dans quelle direction SPLAT pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SPLAT combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.