Qu'est-ce que AssetMantle (MNTL)

AssetMantle is a multi-tenant NFT marketplace framework that enables creators and collectors to securely mint, own, and trade digital assets on its fast-finality blockchain. The AssetMantle no-code toolset enables creators to create customized assets and marketplaces in a permission-less manner. Collectors can own the assets minted across these marketplaces and compatible chains in a singular wallet that can be transacted with minimal gas and a lower carbon footprint. Built on the interNFT standard, AssetMantle implements an end-to-end stack of open-source modular tools that developers can modify to fit advanced use cases. The objective of AssetMantle is to provide a platform that enables a diverse set of NFTs use cases that extend beyond arts and collectibles and can potentially change the representation of rights and ownership of real-world assets like real estate and other commodities. Mantle (MNTL) is the token for the AssetMantle ecosystem.

Ressource de AssetMantle (MNTL) Site officiel

Prévision de prix de AssetMantle (USD)

Combien vaudra AssetMantle (MNTL) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs AssetMantle (MNTL) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour AssetMantle.

Consultez la prévision de prix de AssetMantle maintenant !

MNTL en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de AssetMantle (MNTL)

Comprendre la tokenomics de AssetMantle (MNTL) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MNTL !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur AssetMantle (MNTL) Combien vaut AssetMantle (MNTL) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de MNTL en USD est de 0.00023163 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de MNTL à USD ? $ 0.00023163 . Consultez le Le prix actuel de MNTL en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de AssetMantle ? La capitalisation boursière de MNTL est de $ 534.76K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de MNTL ? L'offre en circulation de MNTL est de 2.31B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MNTL ? MNTL a atteint un prix ATH de 0.831444 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MNTL ? MNTL a vu un prix ATL de 0.00012987 USD . Quel est le volume de trading de MNTL ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MNTL est de -- USD . Est-ce que MNTL va augmenter cette année ? MNTL pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MNTL pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur AssetMantle (MNTL)