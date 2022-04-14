Découvrez les informations clés sur AssetMantle (MNTL), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur AssetMantle (MNTL)

AssetMantle is a multi-tenant NFT marketplace framework that enables creators and collectors to securely mint, own, and trade digital assets on its fast-finality blockchain.

The AssetMantle no-code toolset enables creators to create customized assets and marketplaces in a permission-less manner.

Collectors can own the assets minted across these marketplaces and compatible chains in a singular wallet that can be transacted with minimal gas and a lower carbon footprint.

Built on the interNFT standard, AssetMantle implements an end-to-end stack of open-source modular tools that developers can modify to fit advanced use cases.

The objective of AssetMantle is to provide a platform that enables a diverse set of NFTs use cases that extend beyond arts and collectibles and can potentially change the representation of rights and ownership of real-world assets like real estate and other commodities.

Mantle (MNTL) is the token for the AssetMantle ecosystem.

Site officiel : https://assetmantle.one/