Tokenomics de AssetMantle (MNTL)
Informations sur AssetMantle (MNTL)
AssetMantle is a multi-tenant NFT marketplace framework that enables creators and collectors to securely mint, own, and trade digital assets on its fast-finality blockchain.
The AssetMantle no-code toolset enables creators to create customized assets and marketplaces in a permission-less manner.
Collectors can own the assets minted across these marketplaces and compatible chains in a singular wallet that can be transacted with minimal gas and a lower carbon footprint.
Built on the interNFT standard, AssetMantle implements an end-to-end stack of open-source modular tools that developers can modify to fit advanced use cases.
The objective of AssetMantle is to provide a platform that enables a diverse set of NFTs use cases that extend beyond arts and collectibles and can potentially change the representation of rights and ownership of real-world assets like real estate and other commodities.
Mantle (MNTL) is the token for the AssetMantle ecosystem.
Tokenomics et analyse de prix de AssetMantle (MNTL)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de AssetMantle (MNTL), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de AssetMantle (MNTL) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de AssetMantle (MNTL) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MNTL qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MNTL pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MNTL, explorez le prix en direct du token MNTL !
Prévision du prix de MNTL
Vous voulez savoir dans quelle direction MNTL pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MNTL combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.