Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de BBRETT en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de BBRETT.

Le prix de Baby Brett on Base (BBRETT) est actuellement de 0.0010502 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de BBRETT en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Baby Brett on Base (BBRETT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Baby Brett on Base en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Baby Brett on Base en USD était de $ +0.0001685619.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Baby Brett on Base en USD était de $ +0.0003375180.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Baby Brett on Base en USD était de $ +0.0002994034663872906.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -8.61% 30 jours $ +0.0001685619 +16.05% 60 jours $ +0.0003375180 +32.14% 90 jours $ +0.0002994034663872906 +39.88%

Analyse de prix de Baby Brett on Base (BBRETT)

Découvrez la dernière analyse de prix de Baby Brett on Base : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00101048$ 0.00101048 $ 0.00101048 Haut 24 h $ 0.00117334$ 0.00117334 $ 0.00117334 Sommet historique $ 0.03288803$ 0.03288803 $ 0.03288803 Variation du prix (1 h) +0.33% Changement de prix (1J) -8.61% Variation du prix (7 j) -5.97%

Informations de marché pour Baby Brett on Base (BBRETT)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :