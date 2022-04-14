Découvrez les informations clés sur Baby Brett on Base (BBRETT), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Baby Brett on Base (BBRETT)

Baby Brett ($BBRETT) is a reward-driven memecoin on the Base blockchain designed to distribute $BRETT tokens to its holders. This project uses a custom smart contract that continuously buys back $BRETT and automatically distributes every five minutes to $BBRETT holders.

Tokenomics and Mechanics:

Automatic Rewards: Holders of $BBRETT receive proportional $BRETT tokens every five minutes through an automated distribution mechanism. Buybacks: A set percentage of all $BBRETT transactions tax goes to a buyback pool to regularly purchase $BRETT from the market.

Site officiel : https://www.babybrettonbase.com/