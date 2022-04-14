Tokenomics de babydogwifhat (BABYWIF)
Informations sur babydogwifhat (BABYWIF)
Babywifhat is a unique crypto project inspired by the popular meme culture surrounding "Dogwifhat" and aims to bring the same playful vibes into the realm of decentralized finance (DeFi). The project leverages the community-driven ethos of crypto to create an engaging platform where participants can interact, trade, and express themselves through digital assets while embracing the camaraderie of "wif frens" (with friends).
Objectives:
To create a vibrant and inclusive community centered around the Babywifhat meme and its associated culture. To establish a decentralized platform for trading and exchanging digital assets, fostering a sense of ownership and participation among users. To promote creativity, collaboration, and friendship within the crypto space through engaging activities and initiatives.
Tokenomics et analyse de prix de babydogwifhat (BABYWIF)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de babydogwifhat (BABYWIF), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de babydogwifhat (BABYWIF) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de babydogwifhat (BABYWIF) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BABYWIF qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BABYWIF pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BABYWIF, explorez le prix en direct du token BABYWIF !
