Informations sur le prix de Babypie Wrapped BTC (MBTC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 112,942 $ 112,942 $ 112,942 Bas 24 h $ 117,155 $ 117,155 $ 117,155 Haut 24 h Bas 24 h $ 112,942$ 112,942 $ 112,942 Haut 24 h $ 117,155$ 117,155 $ 117,155 Sommet historique $ 122,712$ 122,712 $ 122,712 Prix le plus bas $ 65,160$ 65,160 $ 65,160 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +0.76% Variation du prix (7 j) -1.57% Variation du prix (7 j) -1.57%

Le prix en temps réel de Babypie Wrapped BTC (MBTC) est de $116,568. Au cours des dernières 24 heures, MBTC a évolué entre un minimum de $ 112,942 et un maximum de $ 117,155, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MBTC est $ 122,712, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 65,160.

En termes de performance à court terme, MBTC a évolué de -- au cours de la dernière heure, +0.76% sur 24 heures et de -1.57% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Babypie Wrapped BTC (MBTC)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 120.41M$ 120.41M $ 120.41M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,032.95037085 1,032.95037085 1,032.95037085

La capitalisation boursière actuelle de Babypie Wrapped BTC est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MBTC est de 0.00, avec une offre totale de 1032.95037085. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 120.41M.