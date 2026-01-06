Prix de WhisperFi aujourd'hui

Le prix de WhisperFi (WISP) en direct est actuellement de $ 0.000000000000000000725, avec une variation de 51.66 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de WISP en USD est de $ 0.000000000000000000725 par WISP.

WhisperFi se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- WISP. Au cours des dernières 24 heures, WISP a été échangé entre $ 0.000000000000000000655 (plus bas) et $ 0.000000000000000005 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, WISP a varié de -21.29% au cours de la dernière heure et de -99.99% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 2.39K.

Informations de marché pour WhisperFi (WISP)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 2.39K$ 2.39K $ 2.39K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 72.50T$ 72.50T $ 72.50T Offre en circulation ---- -- Offre maximale 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 Offre totale 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de WhisperFi est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 2.39K. L'offre en circulation de WISP est de --, avec une offre totale de 100000000000000000000000000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 72.50T.