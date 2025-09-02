En savoir plus sur BABYU

Logo de BabyUnicorn

Prix de BabyUnicorn (BABYU)

Non listé

Prix en temps réel : 1 BABYU à USD

$0.0001364
$0.0001364$0.0001364
-7.60%1D
mexc
USD
Graphique du prix de BabyUnicorn (BABYU) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-02 14:20:43 (UTC+8)

Informations sur le prix de BabyUnicorn (BABYU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.21%

-7.61%

--

--

Le prix en temps réel de BabyUnicorn (BABYU) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BABYU a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BABYU est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BABYU a évolué de -0.21% au cours de la dernière heure, -7.61% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BabyUnicorn (BABYU)

$ 135.79K
$ 135.79K$ 135.79K

--
----

$ 135.79K
$ 135.79K$ 135.79K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BabyUnicorn est de $ 135.79K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BABYU est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 135.79K.

Historique du prix de BabyUnicorn (BABYU) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de BabyUnicorn en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de BabyUnicorn en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de BabyUnicorn en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de BabyUnicorn en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-7.61%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que BabyUnicorn (BABYU)

**Our Mission* We believe that learning should be magical, engaging, and accessible to every child. Our mission is to create innovative AI-powered toys and educational tools that inspire creativity, foster learning, and bring families together through the wonder of technology and imagination. **Your Child's Magical AI Friend** This isn't just a toy. It's a companion. Our AI Baby Unicorn is a soft, huggable friend powered by intelligent technology — designed to: * Talk and respond to children in real-time * Teach and guide them through songs, stories, languages, and simple concepts * Foster creativity through conversation and imagination * Provide emotional comfort and companionship at bedtime and throughout the day * Grow with your child, adapting to their learning pace and emotional needs * It's more than smart — it's safe, sweet, and truly magical. **Games That Spark Joy and Learning** Our AI engine is complete, and the physical prototype of the Baby Unicorn toy is currently in development. Within 45–60 days, we’ll unveil the first working models — and you can be among the first to own this groundbreaking toy. By supporting us during pre-sale, you’re not only securing early access — you’re helping bring a new standard of joy and education to children worldwide. **Now Accepting Pre-Orders— Be Part of the Magic** In addition to our AI unicorn toy, we’re developing a full suite of engaging, educational mobile games designed for kids aged 2–7. These games are full of vibrant colors, fun characters, and developmental value — from learning ABCs to solving puzzles and creative play. All games are created by early childhood experts and digital artists, ensuring a safe and enriching experience for every child. **Calling All Dreamers & Believers — Investors Welcome** We are opening the door for strategic partners and early investors to join this mission. With a unique product, a proven AI engine, and an expanding digital ecosystem, Baby Unicorn is positioned to become a leader in smart toys and children’s entertainment. Let’s build something magical together. **The Adventure** Once BabyU becomes a worldwide sensation, we bring the toy to life through an animated series: Toy updates, every week 🦄 * Meet Charlie & BabyU: Follow BabyU on incredible adventures with his dad, Charlie – a tech genius who solves problems in the craziest, funniest ways imaginable. * Technology Meets Humor: Every obstacle is overcome using clever gadgets, wild inventions, and humor that entertains kids and adults alike. * A Story Everyone Will Love: Adventures filled with laughter, lessons, and endless imagination. **The Future of Collectibles** Exclusive NFTs: Some of the most exciting moments and characters from the BabyU adventures will appear as limited-edition digital collectibles. Rarity Meets Value: Each NFT is designed to be rare, coveted, and valuable – offering a chance for lucky fans to own a piece of BabyU history. Early Access Opportunities: NFTs may be released even before the full cartoon, creating excitement and exclusivity for early supporters. BabyU is more than a toy. It’s an ecosystem of play, storytelling, intelligent games and collectible experiences – designed to delight, inspire, and connect children and families worldwide. Get ready to join the BabyU adventure – where fun, innovation, learning, and imagination know no limits!

Ressource de BabyUnicorn (BABYU)

Site officiel

Prévision de prix de BabyUnicorn (USD)

Combien vaudra BabyUnicorn (BABYU) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs BabyUnicorn (BABYU) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour BabyUnicorn.

Consultez la prévision de prix de BabyUnicorn maintenant !

BABYU en devises locales

Tokenomics de BabyUnicorn (BABYU)

Comprendre la tokenomics de BabyUnicorn (BABYU) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BABYU !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur BabyUnicorn (BABYU)

Combien vaut BabyUnicorn (BABYU) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de BABYU en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de BABYU à USD ?
Le prix actuel de BABYU en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de BabyUnicorn ?
La capitalisation boursière de BABYU est de $ 135.79K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de BABYU ?
L'offre en circulation de BABYU est de 1.00B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BABYU ?
BABYU a atteint un prix ATH de 0 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BABYU ?
BABYU a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de BABYU ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BABYU est de -- USD.
Est-ce que BABYU va augmenter cette année ?
BABYU pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BABYU pour une analyse plus approfondie.
