Informations sur le prix de Bearn BERA (YBERA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 2.38 $ 2.38 $ 2.38 Bas 24 h $ 2.66 $ 2.66 $ 2.66 Haut 24 h Bas 24 h $ 2.38$ 2.38 $ 2.38 Haut 24 h $ 2.66$ 2.66 $ 2.66 Sommet historique $ 2.66$ 2.66 $ 2.66 Prix le plus bas $ 2.25$ 2.25 $ 2.25 Variation du prix (1 h) -2.12% Changement de prix (1J) +7.94% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Bearn BERA (YBERA) est de $2.6. Au cours des dernières 24 heures, YBERA a évolué entre un minimum de $ 2.38 et un maximum de $ 2.66, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YBERA est $ 2.66, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 2.25.

En termes de performance à court terme, YBERA a évolué de -2.12% au cours de la dernière heure, +7.94% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bearn BERA (YBERA)

Capitalisation boursière $ 33.12K$ 33.12K $ 33.12K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 33.12K$ 33.12K $ 33.12K Offre en circulation 12.68K 12.68K 12.68K Offre totale 12,675.74750345119 12,675.74750345119 12,675.74750345119

La capitalisation boursière actuelle de Bearn BERA est de $ 33.12K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YBERA est de 12.68K, avec une offre totale de 12675.74750345119. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 33.12K.