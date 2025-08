Qu'est-ce que Believe In Something (BIS)

The ethos of SPX6900 is 'Stop trading and start believing in something'. Back in March, a mysterious guy that goes by the handle @spxinsider made this coin. However, he wanted to see if the community would truly believe in a coin without any socials and this caused the project to drop in attention. With baproll's and Murad's popularization of the phrase 'believe in something' during the meteoric rise of SPX6900, the $bis team decided to step in and create a movement of believing.

Tokenomics de Believe In Something (BIS)

Comprendre la tokenomics de Believe In Something (BIS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BIS !