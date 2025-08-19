Informations sur le prix de Binance Wrapped BTC (BBTC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 114,271 $ 114,271 $ 114,271 Bas 24 h $ 117,165 $ 117,165 $ 117,165 Haut 24 h Bas 24 h $ 114,271$ 114,271 $ 114,271 Haut 24 h $ 117,165$ 117,165 $ 117,165 Sommet historique $ 1,893,429$ 1,893,429 $ 1,893,429 Prix le plus bas $ 9,771.06$ 9,771.06 $ 9,771.06 Variation du prix (1 h) +0.72% Changement de prix (1J) +0.98% Variation du prix (7 j) -2.24% Variation du prix (7 j) -2.24%

Le prix en temps réel de Binance Wrapped BTC (BBTC) est de $116,095. Au cours des dernières 24 heures, BBTC a évolué entre un minimum de $ 114,271 et un maximum de $ 117,165, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BBTC est $ 1,893,429, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 9,771.06.

En termes de performance à court terme, BBTC a évolué de +0.72% au cours de la dernière heure, +0.98% sur 24 heures et de -2.24% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Binance Wrapped BTC (BBTC)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 336.68M$ 336.68M $ 336.68M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 2,900.0 2,900.0 2,900.0

La capitalisation boursière actuelle de Binance Wrapped BTC est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BBTC est de 0.00, avec une offre totale de 2900.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 336.68M.