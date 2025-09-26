Informations sur le prix de BiorLabs (BYB) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00143689$ 0.00143689 $ 0.00143689 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.34% Changement de prix (1J) -2.19% Variation du prix (7 j) -17.77% Variation du prix (7 j) -17.77%

Le prix en temps réel de BiorLabs (BYB) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BYB a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BYB est $ 0.00143689, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BYB a évolué de +0.34% au cours de la dernière heure, -2.19% sur 24 heures et de -17.77% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BiorLabs (BYB)

Capitalisation boursière $ 291.81K$ 291.81K $ 291.81K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 319.43K$ 319.43K $ 319.43K Offre en circulation 913.54M 913.54M 913.54M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BiorLabs est de $ 291.81K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BYB est de 913.54M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 319.43K.