The BiorLabs team is creating a bridge between the old and the new, providing seamless integration of Web3 functionalities within a user-friendly platform available on mobile through our BiorVault app. Our commitment to replicating the ease and familiarity of web2 experiences while introducing the benefits of Web3, positions us as the first of our kind—a true pioneer in the financial space. This unique compatibility empowers our users to fully embrace the crypto economy, enabling transactions with both Web3 and web2 entities without compromise.
Tokenomics de BiorLabs (BYB) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de BiorLabs (BYB) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BYB qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BYB pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BYB, explorez le prix en direct du token BYB !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.