Tokenomics de Bitchemical Token (BCHEM)
Informations sur Bitchemical Token (BCHEM)
MEET THE FUTURE OF CHEMISTRY Transform chemistry research with AI, digital technology and automation. Drive innovation in the chemical industries.
Bitchemical Artificial Intelligence As Bitchemical Technologies, we have combined blockchain applications with the chemical industry since our establishment in 2020. As of 2023, we started our work to offer artificial intelligence applications, the technology of the future, to the service of the chemical industry.
The Bitchemical Token was created by Bitchemical LAB & AI in order to financially support, develop research and development and innovation studies and to provide high-value earnings to its investors.
Tokenomics et analyse de prix de Bitchemical Token (BCHEM)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Bitchemical Token (BCHEM), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Bitchemical Token (BCHEM) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Bitchemical Token (BCHEM) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BCHEM qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BCHEM pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
