Prix de Bitcoin Limited Edition (BTCLE)
-0.47%
-0.61%
--
--
Le prix en temps réel de Bitcoin Limited Edition (BTCLE) est de $126.88. Au cours des dernières 24 heures, BTCLE a évolué entre un minimum de $ 126.81 et un maximum de $ 127.97, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BTCLE est $ 127.97, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 126.13.
En termes de performance à court terme, BTCLE a évolué de -0.47% au cours de la dernière heure, -0.61% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Bitcoin Limited Edition est de $ 25.40M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BTCLE est de 200.19K, avec une offre totale de 210000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 26.64M.
Aujourd'hui, la variation du prix de Bitcoin Limited Edition en USD était de $ -0.7788931275244.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Bitcoin Limited Edition en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Bitcoin Limited Edition en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Bitcoin Limited Edition en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ -0.7788931275244
|-0.61%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
About BTCLE What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy. Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years Tokenomics & Liquidity BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks. Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust. Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure. Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control. This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Combien vaudra Bitcoin Limited Edition (BTCLE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Bitcoin Limited Edition (BTCLE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Bitcoin Limited Edition.
Consultez la prévision de prix de Bitcoin Limited Edition maintenant !
Comprendre la tokenomics de Bitcoin Limited Edition (BTCLE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BTCLE !
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|08-18 17:40:00
|Mises à jour de l'industrie
Les altcoins suivent le repli du marché plus large, RAY chute de plus de 9% en 24h
|08-18 10:12:00
|Mises à jour de l'industrie
La part de marché du Bitcoin chute à 59,4%, la capitalisation boursière des Altcoins augmente de 3,06% au cours de la semaine dernière
|08-17 18:11:00
|Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des stablecoins a augmenté de 2,18% au cours des 7 derniers jours, dépassant 276,9 milliards de dollars
|08-17 11:15:00
|Mises à jour de l'industrie
Les avoirs cumulés de la Ethereum Reserve Company et de divers ETF dépassent 10 millions de coins
|08-16 16:39:00
|Mises à jour de l'industrie
Le volume de transactions combiné des ETF au comptant de Bitcoin et Ethereum a atteint un niveau historique cette semaine, grâce à la hausse du volume de transactions des ETF Ethereum
|08-16 14:30:00
|Mises à jour de l'industrie
Le repli d'Ethereum entraîne le déclin des altcoins, les ETF au comptant enregistrent des sorties nettes, les actions crypto chutent en parallèle
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.