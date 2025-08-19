Qu'est-ce que Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

About BTCLE What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy. Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years Tokenomics & Liquidity BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks. Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust. Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure. Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control. This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.

Ressource de Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Livre blanc Site officiel

BTCLE en devises locales

Tokenomics de Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Combien vaut Bitcoin Limited Edition (BTCLE) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BTCLE en USD est de 126.88 USD. Quelle est la capitalisation boursière de Bitcoin Limited Edition ? La capitalisation boursière de BTCLE est de $ 25.40M USD. Quelle est l'offre en circulation de BTCLE ? L'offre en circulation de BTCLE est de 200.19K USD. Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BTCLE ? BTCLE a atteint un prix ATH de 127.97 USD. Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BTCLE ? BTCLE a vu un prix ATL de 126.13 USD.

