Informations sur le prix de Bitcoin on Katana (BTCK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 115,347 $ 115,347 $ 115,347 Bas 24 h $ 116,910 $ 116,910 $ 116,910 Haut 24 h Bas 24 h $ 115,347$ 115,347 $ 115,347 Haut 24 h $ 116,910$ 116,910 $ 116,910 Sommet historique $ 119,013$ 119,013 $ 119,013 Prix le plus bas $ 115,347$ 115,347 $ 115,347 Variation du prix (1 h) -0.09% Changement de prix (1J) -0.19% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Bitcoin on Katana (BTCK) est de $116,565. Au cours des dernières 24 heures, BTCK a évolué entre un minimum de $ 115,347 et un maximum de $ 116,910, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BTCK est $ 119,013, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 115,347.

En termes de performance à court terme, BTCK a évolué de -0.09% au cours de la dernière heure, -0.19% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bitcoin on Katana (BTCK)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 39.18M$ 39.18M $ 39.18M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 336.14438969 336.14438969 336.14438969

La capitalisation boursière actuelle de Bitcoin on Katana est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BTCK est de 0.00, avec une offre totale de 336.14438969. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 39.18M.