Qu'est-ce que BNB GOAT (BGOAT)

BNB GOAT ($BGOAT) is a community-driven token on the BNB Chain (BEP-20) that integrates meme culture with a utility-focused ecosystem. The project is designed to address the common lack of long-term utility in community tokens by providing tangible use cases for its holders and supporting content creators. ​The core utilities planned for the $BGOAT token include governance rights within a future Decentralized Autonomous Organization (DAO), staking opportunities for rewards, and access to a creator grants program funded by the ecosystem's treasury. Additionally, token holders can receive marketplace privileges, such as fee discounts and verification badges within community channels. ​Governance is designed to be progressively decentralized, allowing token holders to vote on proposals related to grants and protocol parameters. To promote security and transparency, the project operates with a verified smart contract on BscScan and plans to implement a multi-signature wallet for managing treasury funds. The overall mission is to build a sustainable, community-run ecosystem that moves beyond pure speculation towards practical application and creator support.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de BNB GOAT (BGOAT) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de BNB GOAT (USD)

Combien vaudra BNB GOAT (BGOAT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs BNB GOAT (BGOAT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour BNB GOAT.

Consultez la prévision de prix de BNB GOAT maintenant !

BGOAT en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de BNB GOAT (BGOAT)

Comprendre la tokenomics de BNB GOAT (BGOAT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BGOAT !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur BNB GOAT (BGOAT) Combien vaut BNB GOAT (BGOAT) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BGOAT en USD est de 0.00013658 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BGOAT à USD ? $ 0.00013658 . Consultez le Le prix actuel de BGOAT en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de BNB GOAT ? La capitalisation boursière de BGOAT est de $ 133.26K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BGOAT ? L'offre en circulation de BGOAT est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BGOAT ? BGOAT a atteint un prix ATH de 0.00015665 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BGOAT ? BGOAT a vu un prix ATL de 0.00010678 USD . Quel est le volume de trading de BGOAT ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BGOAT est de -- USD . Est-ce que BGOAT va augmenter cette année ? BGOAT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BGOAT pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur BNB GOAT (BGOAT)