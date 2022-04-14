Tokenomics de BNB GOAT (BGOAT)
BNB GOAT ($BGOAT) is a community-driven token on the BNB Chain (BEP-20) that integrates meme culture with a utility-focused ecosystem. The project is designed to address the common lack of long-term utility in community tokens by providing tangible use cases for its holders and supporting content creators. The core utilities planned for the $BGOAT token include governance rights within a future Decentralized Autonomous Organization (DAO), staking opportunities for rewards, and access to a creator grants program funded by the ecosystem's treasury. Additionally, token holders can receive marketplace privileges, such as fee discounts and verification badges within community channels. Governance is designed to be progressively decentralized, allowing token holders to vote on proposals related to grants and protocol parameters. To promote security and transparency, the project operates with a verified smart contract on BscScan and plans to implement a multi-signature wallet for managing treasury funds. The overall mission is to build a sustainable, community-run ecosystem that moves beyond pure speculation towards practical application and creator support.
Tokenomics de BNB GOAT (BGOAT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de BNB GOAT (BGOAT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BGOAT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BGOAT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
